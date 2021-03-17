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    Попри складну ситуацію з Covid-19, Московська церква влаштовує хресну ходу у Києві

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    Вірні Московського патріархату пройдуть від Києво-Печерської Лаври до Володимирської гірки - Попри складну ситуацію з Covid-19, Московська церква влаштовує хресну ходу у Києві
    Вірні Московського патріархату пройдуть від Києво-Печерської Лаври до Володимирської гірки
    Ілюстративне фото

    Багатолюдний захід благословив очільник РПЦ в Україні Онуфрій

    Керівники Російської православної церкви в Україні оголосили про намір провести 21 березня хресну ходу у Києві, незважаючи на карантинні обмеження, що діють у місті. Як повідомляється на сторінці «Союзу православних журналістів», ходу від Києво-Печерської Лаври до Володимирівської гірки очолить ходу глава РПЦ в Україні митрополит Онуфрій.

    Раніше Онуфрій благословив провести в першу неділю великого посту у всіх єпархіальних центрах традиційні для цього дня хресні ходи і молитовні стояння. Митрополит відзначив, що масові заходи потрібні для того, «щоб голос наших віруючих був почутий».

    Також керівник церкви Московського патріархату закликав проводити заходи з урахуванням епідемічної ситуації

    Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби у столиці було виявлено 1121 нового хворого, до лікарень столиці шпиталізували 291 пацієнта.

    Учора, 16 березня, Київський міський голова звернувся до Кабінету міністрів з проханням посилити обмеження у «помаранчевої» зоні карантину. Зазначимо, зараз Київ знаходиться в «помаранчевій» зоні карантину, яка є зоною ризику перед введенням локдауну.

    Також Віталій Кличко зазначив, що в нинішній ситуації проведення матчу Ліги Європи у Києві може стати «другим Буковелем». У четвер, 18 березня, в Києві запланований матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і італійською «Ромою». За словами Кличка, його планують відвідати близько 35 тисяч осіб, які приїдуть у Київ з усієї України.

    Крім того, стало відомо, що керівництво міста ухвалило рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

    Раніше стало відомо, що у двох великих столичних приватних клініках закінчились місця для хворих на Covid-19.

    Зауважимо що в липні минулого року святкування річниці Хрещення Київської Русі відбулися без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.

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    Теги: Віталій Кличко церква Київ РПЦ хрещення Митрополит Онуфрій
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