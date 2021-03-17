Попри складну ситуацію з Covid-19, Московська церква влаштовує хресну ходу у Києві

Багатолюдний захід благословив очільник РПЦ в Україні Онуфрій

Керівники Російської православної церкви в Україні оголосили про намір провести 21 березня хресну ходу у Києві, незважаючи на карантинні обмеження, що діють у місті. Як повідомляється на сторінці «Союзу православних журналістів», ходу від Києво-Печерської Лаври до Володимирівської гірки очолить ходу глава РПЦ в Україні митрополит Онуфрій.

Раніше Онуфрій благословив провести в першу неділю великого посту у всіх єпархіальних центрах традиційні для цього дня хресні ходи і молитовні стояння. Митрополит відзначив, що масові заходи потрібні для того, «щоб голос наших віруючих був почутий».

Також керівник церкви Московського патріархату закликав проводити заходи з урахуванням епідемічної ситуації

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби у столиці було виявлено 1121 нового хворого, до лікарень столиці шпиталізували 291 пацієнта.

Учора, 16 березня, Київський міський голова звернувся до Кабінету міністрів з проханням посилити обмеження у «помаранчевої» зоні карантину. Зазначимо, зараз Київ знаходиться в «помаранчевій» зоні карантину, яка є зоною ризику перед введенням локдауну.

Також Віталій Кличко зазначив, що в нинішній ситуації проведення матчу Ліги Європи у Києві може стати «другим Буковелем». У четвер, 18 березня, в Києві запланований матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і італійською «Ромою». За словами Кличка, його планують відвідати близько 35 тисяч осіб, які приїдуть у Київ з усієї України.

Крім того, стало відомо, що керівництво міста ухвалило рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

Раніше стало відомо, що у двох великих столичних приватних клініках закінчились місця для хворих на Covid-19.

Зауважимо що в липні минулого року святкування річниці Хрещення Київської Русі відбулися без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.