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Посилили ППО: Зеленський подякував Німеччині за дві додаткові установки Patriot

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посилили ППО: Зеленський подякував Німеччині за дві додаткові установки Patriot
Президент у зверненні подякував військовим та рятувальникам
фото: Офіс президента

«Кожне суттєве посилення нашої ППО – це тисячі врятованих життів людей», – сказав президент

Греція приєдналася до декларації «Великої сімки» щодо гарантій. Гарантій для України. Це вже 14-та країна. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також подякував військовим та рятувальникам.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Є в нас іще один результат у роботі з партнерами для безпекових гарантій – Греція приєдналася до декларації «Великої сімки» щодо гарантій для України. Це вже 14-та країна.

Окрім Греції, приєдналися Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція. Я дякую кожній державі!

І наша команда працюватиме далі – заради нових учасників, заради того, щоб кожна держава й кожен лідер, які зацікавлені у спокої та безпеці, могли проявити своє лідерство в тому чи іншому форматі безпекової співпраці.

Мир не має альтернативи. Кожна країна, яка працює з нами в межах безпекових гарантій для України, у межах Формули миру, саме такий сигнал дає державі-агресору. Мир буде. Агресія програє.

Дуже важливо, щоб кожного тижня Росія бачила нову міжнародну активність на підтримку України й нормального життя.

Сьогодні я хочу особливо подякувати кільком країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки, більшого захисту наших людей.

Передусім Німеччині. Дві додаткові пускові установки «Петріотів» – це дуже вагомо. Дякую! Дякую, Німеччино, дякую людям, дякую тобі, Олафе!

Кожне суттєве посилення нашої ППО – це тисячі врятованих життів людей і реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита. Коли російський терор програє в Україні – вся Європа переможе.

Цього тижня наші прикордонники отримали мобільні комплекси медичної підтримки від Нідерландів. Нідерланди взагалі – серед лідерів в оборонній співпраці з Україною, у політичній взаємодії. Реально захищають життя. І гуманітарний вимір теж змістовний. Я дякую за це людям Нідерландів! Дякую всім! Марку, дякую тобі!

Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування. Це теж один із ключових напрямів нашої роботи з партнерами – розмінування.

Україна потребує й техніки від партнерів, і дуже важливо – створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки.

Загалом станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає!

І хочу сьогодні окремо подякувати всім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням. Реально працюють на землі. Розміновують поля, територію населених пунктів, лінії електропередачі, об’єкти інфраструктури. Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше – у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Я дякую вам – кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору!

Особливо відзначу кількох фахівців.

Це Антон Волос, сапер відділення піротехнічних робіт, Богдан Ольшевський, водій-механік-сапер. Обидва працюють в Аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС Луганської області. Дякую, хлопці!

Сергій Сіроштан, начальник групи піротехнічних робіт, Головне управління ДСНС України в Херсонській області. Дякую, Сергію!

Працівники поліції: підполковник Валентин Мельник, підполковник Ігор Підлісний, полковник Ярослав Костів. По черзі керували групами вибухотехнічної служби – 10–15 груп – у Харківській області. З вересня 22-го року й до цього часу – на звільненій від окупантів території. Дуже активно. Дякую вам! І дуже ефективно.

Дякую всім, хто працює заради безпеки України та українців! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави – Бахмут, Авдіївка, Шахтарський напрямок, Куп’янський, південні напрямки. Слава вам, воїни! Слава всім, хто знищує окупанта! Слава всім, хто підтримує Україну, підтримує українців! Дякую вам! Слава Україні!».

Нагадаємо, триває 535-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 

Теги: Європа водій держава Володимир Зеленський Авдіївка боєприпаси президент місто Офіс президента полковник Португалія Норвегія Греція Нідерланди Бельгія Ісландія Латвія Данія Іспанія агресія Ірландія Бахмут

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