Головна Світ Політика
search button user button menu button

Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського
Андрій Єрмак
фото: Офіс президента України

До кінця серпня планується розробити детальну програму за кожним пунктом нашої формули миру

Підготовку української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським, підтримали вже 58 країн. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону.

«Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Саудівській Аравії – «Главком») в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися», – розповів посадовець.

За кожним пунктом формули миру створено вже 10 груп, додав Єрмак.У цих групах працюватимуть як українські фахівці, так і міжнародні експерти.

Керівник Офісу президента пояснив, що нинішній план України полягає в тому, щоб розробити детальну програму за кожним пунктом нашої формули миру та зробити це вже до кінця цього місяця.

«Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту», – зазначив Єрмак.

Зазначимо, що формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року. Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених та депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ та припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни. Як наголошує Зеленський, формула миру є важливою платформою не лише для справедливого закінчення війни, яку розв’язала РФ проти України, – вона може стати універсальною основою для припинення інших збройних конфліктів. 

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української формули миру.

До слова, в межах зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру Андрій Єрмак зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.

Читайте також:

Теги: саміт війна Андрій Єрмак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останніми тижнями, за інформацією британської розвідки, Росія була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні
Російська фронтова авіація перестала бути ефективною. Розвідка пояснила причину
7 серпня, 09:27
Володимир Зеленський сподівається, що на Глобальному саміті миру буде максимальна кількість держав
Як українська «формула миру» може допомогти світу: роз’яснення Зеленського
8 серпня, 21:31
ЗМІ вважає, що ракети Taurus не мають нічого спільного з наступальними діями
Україна просить ракети Taurus через безпорадність – Die Welt
10 серпня, 19:43

Політика

РНБО: Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем
РНБО: Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем
Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського
Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського
США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови
США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови
Навальний написав листа з тюрми: у всіх проблемах винен... Єльцин і жодного слова про війну
Навальний написав листа з тюрми: у всіх проблемах винен... Єльцин і жодного слова про війну
Єгипет відмовився передати Україні зброю попри прохання США – WSJ
Єгипет відмовився передати Україні зброю попри прохання США – WSJ
Новий голова МЗС Китаю накинувся із критикою на США
Новий голова МЗС Китаю накинувся із критикою на США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
15K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
15K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
8572
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
7746
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
6065
Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту