Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського

До кінця серпня планується розробити детальну програму за кожним пунктом нашої формули миру

Підготовку української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським, підтримали вже 58 країн. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону.

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«Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Саудівській Аравії – «Главком») в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися», – розповів посадовець.

За кожним пунктом формули миру створено вже 10 груп, додав Єрмак.У цих групах працюватимуть як українські фахівці, так і міжнародні експерти.

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Керівник Офісу президента пояснив, що нинішній план України полягає в тому, щоб розробити детальну програму за кожним пунктом нашої формули миру та зробити це вже до кінця цього місяця.

«Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту», – зазначив Єрмак.

Зазначимо, що формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року. Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених та депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ та припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни. Як наголошує Зеленський, формула миру є важливою платформою не лише для справедливого закінчення війни, яку розв’язала РФ проти України, – вона може стати універсальною основою для припинення інших збройних конфліктів.

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української формули миру.

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До слова, в межах зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру Андрій Єрмак зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.