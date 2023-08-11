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Звільнення військкомів та виробництво снарядів: звернення Зеленського (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звільнення військкомів та виробництво снарядів: звернення Зеленського (відео)
фото: Офіс президента

Глава держави анонсував окреме засідання щодо військово-лікарських комісій

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні селектор. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Ранок – селектор. Військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів. МВС – ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую всім українським рятувальникам!», – розпочав звернення президент.

На селекторі зокрема заслухали доповідь Мінстратегпрому щодо виробництва снарядів і техніки в Україні.

«Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо. СБУ – вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці!», – додав він.

Також глава держави нагадав про своє рішення щодо звільнення всіх обласних воєнкомів і анонсував ще окреме засідання щодо військово-лікарських комісій.

Крім того, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Замбії. – «Двосторонні відносини, «формула миру». Ще одна держава Глобального півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо».

Окремо відбулася нарада з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, головкомом Валерієм Залужним, командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою, керівником Служби безпеки України Василем Малюком та міністерством інфраструктури щодо альтернатив стосовно експорту зерна транзитним коридором.

«Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків. І, звичайно, фронт. Кожен напрямок, усі ключові зусилля. Щоденна увага. Щоденна підтримка. Щоденне посилення. Я дякую всім, хто воює заради України! Усім, хто зараз в окопах, на бойових завданнях, на бойових постах! Дякую всім, хто працює на державу! Слава Україні!», – закінчив очільник України.

Нагадаємо, триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти війна Володимир Зеленський

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