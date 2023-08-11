Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня

Російські війська розпочали наступ у районі Куп'янська Харківської області

Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить всіх обласних військкомів, на ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції «Главком» зібрав у добірку новини 11 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Росія наступає на Харківщині

Російські війська розпочали наступ у районі Куп'янська Харківської області. Про проблеми Збройних сил України на цій ділянці фронту написав німецький журнал Der Spiegel.

Міноборони Росії з початку серпня повідомляє про успіхи збройних сил РФ на Куп'янському напрямку в Харківській області. 7 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала Куп'янський напрямок найгарячішою точкою на фронті.

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Зеленський звільнить всіх обласних військкомів

В Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах. Про це у зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Реалізувати це рішення повинен Головком Валерій Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ, наголосив голова держави.

Зеленський також зауважив, що ті військкоми й посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення у випадку, якщо вони хочуть зберегти звання та довести свою гідність, мають відправитись на фронт.

На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції

На ЗАЕС внаслідок виведення 4-го енергоблока тимчасово окупованої Запорізької АЕС у «гарячий» стан в порушення умов ліцензії та вимог «Енергоатома» стався виток води з першого контуру реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було.

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Також протягом наступних трьох днів загарбники переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин», що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог «Енергоатома».

Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру

Колишньому лідеру комуністів Петру Симоненку оголосили про підозру. За даними слідчих, він підтримував військові дії РФ та під час окупації Київщини розмістив у себе в дома російських спецпризначенців.

Слідчі встановили, під час окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його «евакуації» до країни-агресора. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецпризначенців РФ.

Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки

Керівництво Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке було призначене лише у квітні, звільнене. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела. За словами Железняка, тимчасово виконання обов’язків покладене на заступника керівника БЕБ Андрія Пащука.

Це вже шоста зміна керівництва Державної фіскальної служби (яка стала БЕБ) за останні три роки