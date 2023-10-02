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Постраждала жінка та двоє дітей: окупанти обстріляли Херсон (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постраждала жінка та двоє дітей: окупанти обстріляли Херсон (фото)
Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку
фото: пресслужба Прокуратури

Потерпілі під час обстрілу перебували у своїй оселі

Російські загарбники усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Постраждала жінка та двоє дітей: окупанти обстріляли Херсон (фото) фото 1

«1 жовтня близько 23:40 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсона», - йдеться в повідомленні областної прокуратури.

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Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку.

«Поранення середньої важкості отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їх матір», – розповіли у відомстві.

Потерпілі під час обстрілу перебували у своїй оселі.

Триває 586-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.  На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Теги: прокуратура обстріл поранення Херсон війна

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