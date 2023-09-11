У Кривому Розі прогрміли гучні вибухи
Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про обстріл зі сходу міста крилатими ракетами
У ніч проти 11 вересня У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє «Свої».
Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про обстріл зі сходу міста крилатими ракетами, а також зафіксували рух двох груп «Шахедів» з півдня та сходу в напрямку Кривого Рогу.
Нагадаємо, 8 вересня під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа. Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів.
У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 8 вересня було відомо про 55 постраждалих: один загиблий та 54 поранені. Серед травмованих – 9 працівників поліції.
До слова, вночі 10 вересня під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом.
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