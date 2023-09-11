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У Кривому Розі прогрміли гучні вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Кривому Розі прогрміли гучні вибухи
фото з відкритих джерел

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про обстріл зі сходу міста крилатими ракетами

У ніч проти 11 вересня У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє «Свої».

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про обстріл зі сходу міста крилатими ракетами, а також зафіксували рух двох груп «Шахедів» з півдня та сходу в напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, 8 вересня під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа.  Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів.

У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 8 вересня було відомо про 55 постраждалих: один загиблий та 54 поранені. Серед травмованих – 9 працівників поліції.

До слова, вночі 10 вересня під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом. 

Теги: Ігор Клименко рятувальники обстріл Кривий Ріг Віталій Кличко

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