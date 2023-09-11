У Кривому Розі прогрміли гучні вибухи

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про обстріл зі сходу міста крилатими ракетами

У ніч проти 11 вересня У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє «Свої».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про обстріл зі сходу міста крилатими ракетами, а також зафіксували рух двох груп «Шахедів» з півдня та сходу в напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, 8 вересня під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа. Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 8 вересня було відомо про 55 постраждалих: один загиблий та 54 поранені. Серед травмованих – 9 працівників поліції.

До слова, вночі 10 вересня під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом.