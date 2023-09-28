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Розпухлий, язик заплітається. Кремль показав Кадирова (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розпухлий, язик заплітається. Кремль показав Кадирова (відео)
Кадиров зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним
фото: скріншот з відео

За словами Кадирова, його загони нібито «щодня беруть полонених, знищують техніку, зокрема Abrams»

Лідер Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Кадиров перед початком розмови вирішив похвалитися перед Путіним своїми досягненнями. Зокрема, глава Чечні розповів, що в республіці створено п'ять полків, три батальйони й всі вони на так званій «СВО».

За словами Кадирова, його загони нібито «щодня беруть полонених, знищують техніку, зокрема Abrams». Крім того, очільник Чечні наголосив, якщо вони («кадирівці» – «Главком») не виконають накази Путіна, «то їм не жити».

На відео помітно, як Кадиров розпух. Він з труднощами вимовляє слова й формує думки.

Крім того, Путін сказав передавати вітання «кадирівцям», які, за його словами, воюють «впевнено, добре, мужньо, героїчно» на війні проти України.

Нагадаємо, журналісти опублікували відео зустрічі хворого лідера Чечні Рамзана Кадирова з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, зроблене 21 вересня. Ролик із зустріччю мав бути викладений на каналі Кадирова, але від цього відмовились, бо чеченський лідер мав дуже поганий вигляд та ледь розмовляв.

До слова, важкий стан Кадирова матиме наслідки для режиму Путіна.

Читайте також: Російська пропаганда використовує сина Кадирова. Навіщо?
Теги: Рамзан Кадиров путін війна

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