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Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби
Згоріла внаслідок обстрілу РФ автівка
фото: suspilne.media

Однією з авіабомб поцілили по промзоні, іншою – по цивільній інфраструктурі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон. Військові РФ 24 вересня повторно скинули на місто авіабомби. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупанти продовжують бити по Херсону. Ворог скинув на місто дві авіабомби», – заявив Прокудін.

За словами очільника ОВА, однією з авіабомб поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою – по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

За даними Прокудіна, внаслідок скиду авіабомб на одне з підприємств Херсона було травмовано людину.

«Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці», – додав він.

Нагадаємо, уранці 24 вересня російські окупанти здійснили чергову атаку на Херсон. Наразі відомо, що в результаті обстрілу постраждало вже троє людей.

Також сьогодні зранку противник здійснив авіаційний удар по населених пунктах Херсонщини: Ольгівка, Берислав, Одрадокамянка. За минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли (332 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів. Крім того, росіяни вчора атакували Миколаївку з безпілотника і скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення, доставлений до лікарні. Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав поранень зазнав 57-річний чоловік. 

До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти поранення ворог місто чоловік жінка Херсон окуповані території військові Миколаїв росіяни

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