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Лідер республіканців у Сенаті США зробив заяву про підтримку України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лідер республіканців у Сенаті США зробив заяву про підтримку України
Макконнелл: «Якщо ми не зможемо допомогти Україні зупинити Росію, є всі підстави вважати, що додасть сміливості і РФ, і Китаю»
фото з відкритих джерел

Макконнелл закликав продовжувати масштабну підтримку України, аби не допустити переваги найбільших противників Америки – Росії й Китаю

Лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл виступив із закликом продовжувати масштабну підтримку України, аби не допустити переваги найбільших противників Америки – Росії й Китаю. Про це Макконнелл заявив під час виступу в Капітолії, передає Укрінформ.

«Допомога демократичному партнеру в захисті його суверенної території від неспровокованої атаки нашого спільного ворога, вочевидь, в інтересах Америки. Дозвольте мені підкреслити, що ми не захищаємо Україну від агресії. Це роблять самі українці», – сказав Макконнелл.

При цьому лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу США нагадав, що двоє найбільших противників Сполучених Штатів – Росія і Китай – оголосили про «дружбу без меж».

«Якщо ми не зможемо допомогти Україні зупинити Росію, є всі підстави вважати, що додасть сміливості і РФ, і Китаю», – застеріг республіканський лідер.

Нагадаємо, американський сенат більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд  – на потреби для України.

До слова, сенат Сполучених Штатів Америки повинен провести розслідування щодо SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

Теги: Сенат США війна Україна росія Китай

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