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Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow – ЗМІ
Пуск керованої ракети RIM-7 Sea Sparrow
фото з відкритих джерел

Вартість однієї ракети Sea Sparrow – приблизно €7 тис.

Бельгія передасть Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, які вона викупила у Німеччині. Про це повідомила бельгійська газета LʼEcho.

Усього Бельгія викупила вісім таких ракет. Вартість одної – близько €7 тис.

Німеччина раніше використовувала Sea Sparrow на своїх фрегатах типу «Бремен», але зараз вивела їх з експлуатації.

RIM-7 Sea Sparrow – це американська корабельна зенітна і протиракетна система малої дальності. Вона призначена в основному для захисту від протикорабельних ракет. Використовувати Sea Sparrow із наземних пускових установок розпочав Тайвань. Другою – Україна. Вага ракети – 230 кілограмів, а дальність – до 19 кілометрів. Sea Sparrow летить зі швидкістю 4256 км/год.

Крім ракет, уряд Бельгії планує поставити Україні техніки на суму €150 млн. Нова поставка буде йти на додачу до інших проєктів підтримки України. Крім ракет Sea Sparrow, до військового пакета допомоги Україні планують додати 3,2 тис. магазинів для автоматів FN FNC і майже 50 трубок Bangalore – вибухових пристроїв, призначених для пробивання піхотою колючого дроту біля наземних оборонних споруд або неподалік мінних полів.

Нагадаємо, що раніше Бельгія передала Україні бронемашини M113. Ці поставки були здійснені разом із Нідерландами та Люксембургом.

До слова, Україна отримає австралійські комплекси Slinger, що здатні збивати вертольоти та «Шахеди».

Теги: зброя Бельгія війна

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