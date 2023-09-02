Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна

В Україні розробляється до шести моделей безпілотників, які можуть літати на відстань понад 1000 км

Українська армія атакує лише військові об’єкти РФ

Україна розробляє власні ракети та безпілотники, тож ураження цілей на території країни-агресорки навіть на відстань у 1500 км углиб РФ не є більше проблемою. Про це розповів в ефірі Українського Радіо секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Водночас секретар РНБО зазначив, що українська армія атакує лише військові об’єкти РФ, а підриви нафтопереробних заводів або інших об’єктів – це справа рук російських партизанів, яких Україна не контролює.

«Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край», – зазначив Данілов.

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Що стосується відстані, на якій українські війська можуть вражати об’єкти, то, за словами секретаря РНБО, й 700, й 1000–1500 км вже не будуть проблемою. «Для цього працювала дуже велика кількість фахових людей і все це відбувається для того, щоб ми могли захистити свою країну. Законні цілі в цій війні визначає військове керівництво», – сказав Данілов.

Раніше Данілов повідомив, що найближчим часом російські загарбники ще більше відчуватимуть на собі українську далекобійну зброю.

Також Данілов показав інтригуючи відео, на якому йде випробування озброєння. Він не уточнив, яку саме зброю тестували, але натякнув, що росіянам слід бути напоготові. На кадрах видно, що випробування відбувались вночі. Данілов не вказав, яку саме зброю випробовували і де це відбувалось. Однак повідомив, що випробування відбувалися в рамках ракетної програми президента та були успішними.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва.