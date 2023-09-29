У США розпочалося ще одне навчання для українських пілотів

«Шатдаун» може вплинути на мовну підготовку українських пілотів

У США офіційно підтвердили початок курсів англійської мови в рамках програми підготовки українських пілотів до керування винищувачами F-16. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Навчання англійської мови для кількох пілотів розпочалися», – йдеться в повідомленні.

Тривалість курсів залежатиме від навичок, якими українські військові вже володіють.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сінгх також припустила, що потенційний урядовий «шатдаун» (призупинення роботи уряду), який може статися в США 1 жовтня, здатен вплинути на мовну підготовку українських пілотів. Зокрема, це стосується цивільного персоналу, залученого до навчання, який не зможе працювати в умовах припинення бюджетного фінансування.

Раніше глава міноборони Нідерландів назвала терміни постачання F-16 Україні.

Тим часом Повітряні сили показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16.