У США розпочалося ще одне навчання для українських пілотів
«Шатдаун» може вплинути на мовну підготовку українських пілотів
У США офіційно підтвердили початок курсів англійської мови в рамках програми підготовки українських пілотів до керування винищувачами F-16. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».
«Навчання англійської мови для кількох пілотів розпочалися», – йдеться в повідомленні.
Тривалість курсів залежатиме від навичок, якими українські військові вже володіють.
Сінгх також припустила, що потенційний урядовий «шатдаун» (призупинення роботи уряду), який може статися в США 1 жовтня, здатен вплинути на мовну підготовку українських пілотів. Зокрема, це стосується цивільного персоналу, залученого до навчання, який не зможе працювати в умовах припинення бюджетного фінансування.
Раніше глава міноборони Нідерландів назвала терміни постачання F-16 Україні.
Тим часом Повітряні сили показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16.
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