Поважна українська газета оголосила про своє закриття

«День» наголошує, що не припиняє свого існування, лише призупиняє

Щоденна всеукраїнська газета «День» 29 квітня заявила, що припиняє вихід друкованої версії. А сьогодні редакція оголосила, що призупиняє активну діяльність. На сайті видання оприлюднено звернення редакції та реквізити рахунків, куди можна зробити пожертви, щоб «підтримати «День» не лише словом»:

Дорогі друзі!

Знаємо, що ви занепокоєні долею «Дня». За 25 років існування (на тлі 30-річчя відновленої державності) редакція на чолі з Ларисою Івшиною написала, вважаємо, гідну сторінку вітчизняної журналістики.

Понад те, «День» став за ці роки справжнім холдингом інтелектуальних ініціатив, що всі покликані розвивати громадянське суспільство в Україні, зміцнювати його і розширювати простір Розуму.

На жаль, через складні економічні обставини, спричинені російсько-українською війною, наш видавець змушений тимчасово призупинити активну діяльність редакції. Цей крок вимушений, «День» не припиняє свого існування, лише призупиняє.

Але ми віримо в те, що невдовзі буде новий «День»!

Ми докладаємо до цього зусиль. Будемо раді, якщо на нашому новому етапі ви знову будете з нами, наші дорогі автори, читачі і передплатники.

Підтримати «День» можна не лише словом! Це можна зробити за реквізитами.

Редакцію «Дня» з січня 1997 року очолює Лариса Івшина.

Щоденна всеукраїнська газета «День» заснована 1996 року. Видавалася трьома мовами: українською, російською та англійською. Останніми роками виходила чотири рази на тиждень.

Днями Офіс президента та Кабінет міністрів України розробили план відновлення вітчизняної економіки і презентували його у профільному комітеті парламенту. Дев’ять ключових принципів, на яких побудований цей план, оприлюднив голова президентської канцелярії Андрій Єрмак.

Нагадаємо, уряд уже запланував зробити Україну енергонезалежною впродовж п’яти років.

Втім, зараз загальні втрати економіки України через війну уже сягнули позначки $600 млрд.

Голова українського уряду Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни. Скажімо, зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів.