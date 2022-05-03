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    Події в Україні

    Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)

    Дніпро позбавляється символів тоталітарного режиму - Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)
    Дніпро позбавляється символів тоталітарного режиму
    фото: Facebook Бориса Філатова

    Дніпро позбавляється від спадщини тоталітарного часу

    Міський голова Дніпра Борис Філатов продемонстрував процес демонтажу монументів, скульптур та інших архітектурних зразків радянського періоду у місті. Про це мер міста написав на Facebook.

    «Ми чистимо наше улюблене місто. Тому що символізм має значення», – пояснив Філатов.

    Міський голова напівжартома зазначив, що барельєф на в’їзді до Центрального (Нового) мосту через Дніпро він не дасть демонтувати, бо «у нас із Володимиром Олександровичем (Зеленським – ред.) до неї особливе ставлення». Філатов нагадав про суперечку та парі з президентом України щодо ремонту Центрального мосту, де і встановлений цей барельєф.

    Борис Філатов також зазначив, що такі речі потрібно робити тихо, без заяв, пресконференцій, непотрібних розмов – особливо це стосується Дніпра.

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    Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)
    Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)
    Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)
    Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)
    Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)
    Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)

    Нагадаємо, що у багатьох українських містах і селах після початку повномасштабної російсько-української війни почався демонтаж архітектурних та скульптурних залишків радянської епохи.

    Так, у Києві демонтували стели російських та білоруського міст-героїв.

    А у Одесі зняли пам’ятну дошку «російській зброї».

    Після звільнення від рашистів Чернігів позбувся пам'ятника радянській партизанці Зої Космодем'янській.

    Крім того, почався демонтаж пам’ятників, встановленим на честь російських діячів. Так, у Тернополі прибрали з вулиці пам'ятник Пушкіну.

    Теги: декомунізація Борис Філатов Дніпро Україна
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    Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)