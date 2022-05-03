Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи (фото)

Дніпро позбавляється від спадщини тоталітарного часу

Міський голова Дніпра Борис Філатов продемонстрував процес демонтажу монументів, скульптур та інших архітектурних зразків радянського періоду у місті. Про це мер міста написав на Facebook.

«Ми чистимо наше улюблене місто. Тому що символізм має значення», – пояснив Філатов.

Міський голова напівжартома зазначив, що барельєф на в’їзді до Центрального (Нового) мосту через Дніпро він не дасть демонтувати, бо «у нас із Володимиром Олександровичем (Зеленським – ред.) до неї особливе ставлення». Філатов нагадав про суперечку та парі з президентом України щодо ремонту Центрального мосту, де і встановлений цей барельєф.

Борис Філатов також зазначив, що такі речі потрібно робити тихо, без заяв, пресконференцій, непотрібних розмов – особливо це стосується Дніпра.

Нагадаємо, що у багатьох українських містах і селах після початку повномасштабної російсько-української війни почався демонтаж архітектурних та скульптурних залишків радянської епохи.

Так, у Києві демонтували стели російських та білоруського міст-героїв.

А у Одесі зняли пам’ятну дошку «російській зброї».

Після звільнення від рашистів Чернігів позбувся пам'ятника радянській партизанці Зої Космодем'янській.

Крім того, почався демонтаж пам’ятників, встановленим на честь російських діячів. Так, у Тернополі прибрали з вулиці пам'ятник Пушкіну.