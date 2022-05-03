В Україні створять довідник сучасних громадських просторів

В багатьох країнах та містах вже наявні подібні довідники

Щоб відбудувати міста, треба не лише створити нове житло, а й зробити міста комфортними для життя. Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували волонтерський проєкт довідника, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Кожен, хто буде долучений до відбудови міст, зможе використовувати цей довідник, щоб якісно та швидко проєктувати простори, в яких люди житимуть в задоволення. У довіднику можна буде подивитись та проаналізувати дизайн-код типових міських кварталів та вулиць для швидкого та комплексного відновлення зруйнованих міст», – пояснив Тимошенко.

Таким чином, спеціалісти працюватимуть над створенням каталогу типових елементів всіх вуличних зон: фасадів, входів та літніх майданчиків, пішоходів, озеленення, вуличних меблів, веломережі, громадського транспорту та автівок.

За його словами, в довіднику будуть представлені найкращі приклади сучасних вулиць, які можна реалізувати в нових містах. В багатьох країнах та містах вже наявні подібні довідники. Наприклад, американський довідник Global street design guide, в якому описують правила проєктування сучасних вулиць або довідник благоустрою Праги, в якому описують об’єкти в громадських просторах та правила їхнього розташування.

«Ці довідники дають загальне бачення, якими повинні бути сучасні та комфортні простори», – підсумував Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко в інтерв’ю повідомив про плани побудувати декілька десятків тисяч квартир для переміщених осіб у десяти регіонах, перші з яких мають отримати через три-чотири місяці. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями та побутовою технікою.