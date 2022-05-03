Тероборона тепер зможе виконувати завдання у зоні бойових дій

Законопроєкт підтримали 338 депутатів

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №6521, що розширює повноваження територіальної оборони. Згідно з документом, бійці ТРО зможуть виконувати свої завдання у районах, де відбуваються бойові дії. Зазначимо, до цього моменту бійці тероборони виконували завдання лише в межах території відповідної територіальної громади.

За документ за номером 6521 віддали свої голоси 338 народних обранців

«Зміни, що пропонуються до закону України «Про основи національного спротиву», покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) чи угрупованнями об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України в районах ведення воєнних дій», — йдеться у тексті пояснювальної записки.

Відтак законопроєкт пропонує скасувати обмеження на виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ, призначених для ведення бойових дій з відсічі збройної агресії проти України.

Відповідно до законопроєкту, виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України, включно із районами ведення військових (бойових) дій, у тому числі й на окупованих територіях.

При цьому рішення щодо виконання завдань територіальної оборони в районах ведення військових (бойових) дій ухвалює головнокомандувач Збройних сил України.

До слова, ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів, хто із відомих людей служить разом з ним у теробороні.

Також нагадаємо, що ректор київського вишу боронить Україну у лавах тероборони.