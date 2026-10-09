Повітряні сили повідомили про нову тактику ударів РФ

За словами Ігната, окупанти змінили підхід до ведення повітряного терору

Російські війська змінили підхід до повітряних атак на Україну, розширивши райони застосування безпілотників, щоб розосередити сили української ППО. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Главком».

Під час останніх атак близько двох третин випущених безпілотників становили класичні поршневі апарати, однак окупанти дедалі активніше долучають до них реактивні засоби ураження. За словами Ігната, поява нових модифікацій не означає повну відмову від звичайних дронів, але свідчить про зміну підходу окупантів до ведення повітряного терору. Напередодні лише п'ять влучань реактивних БпЛА завдали серйозних руйнувань, адже перехопити 100% цілей фізично неможливо.

Фіксація ворожих безпілотників на заході та півночі України свідчить про намагання противника змістити фокус з ударів по столиці на інші регіони. Російські війська запускають реактивні апарати невеликими групами, змушуючи українське командування реагувати на виклики по всій країні та розосереджувати наявні сили.

Нагадаємо, Росія застосовує нову схему масованих атак, поєднуючи хвилі безпілотників і ракет та зосереджуючи їх на обмеженій кількості об’єктів. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), це дає змогу російським військам посилювати навантаження на українську протиповітряну оборону та готуватися до зимової кампанії проти критичної інфраструктури.