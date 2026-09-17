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Автор легендарної «Полудневої спеки» розказав, як Ані Лорак опинилася у Москві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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За словами Миколи Бровченка, Ані Лорак обрала Росію через простий розрахунок
фото: Mykola Brovchenko /Facebok, Іnstagram/anilorak

Микола Бровченко: «Історії Повалі і Лорак – дуже тотожні»

Історії співачок Ані Лорак та Таїсії Повалій, які обрали жити та працювати в Росії, є схожими, адже головною причиною для обох були гроші. Такою думкою в інтерв'ю «Главкому» поділився автор пісні «Полуднева спека» Микола Бровченко.

За словами Миколи Бровченка, вибір обрати Росію для Повалій та Лорак був простим розрахунком. «Вони дуже тотожні (історії, – «Главком»). Дуже тотожні, тому що в підоснові лежать гроші. І там, і там був розрахунок дуже чіткий: Москва дасть аудиторію, а значить, гроші, гастрольний графік, тому що просто всього більше. Вважалося, що наближеність до зірок Московського царства дає якісь переваги. Простий розрахунок» – вважає автор пісень співачок.

Микола Бровченко також пригадав, як продюсери Таїсії Повалій та Ані Лорак намагалися просунути співачок на іноземну аудиторію. «Хоча, до речі, і у Ліхути, і у Фальоси (Юрій Фальоса – перший продюсер Ані Лорак – «Главком») були спроби завоювати Захід. Це як Полякова зараз Лондон намагається завоювати. Чи вже не намагається? Фальоса і Ані Лорак поїхали в Лондон і записали альбом. Тексти англійські – мої. Я їм казав: «Нащо ви це робите? Це для кого?» А вони: «Спакойно, нас ждет Sony, контракт на миллион», – розповів він.

Бровченко не розумів, навіщо Лорак записує англомовні пісні, але погодився написати тексти, бо це була його робота. Водночас він вважав, що згодом ці пісні можна буде перекласти українською. Так, за його словами, і сталося. «Я не розумів навіщо, але зробив тексти, бо для авторів це все одно заробіток, як би там не було. Мені було просто цікаво. Мелодії непогані. Не «на русском». Але я їх попереджав: «Ми це все зробимо українською мовою згодом». Так і вийшло», – зазначив автор пісень.

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів Ані Лорак, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.

Сьогодні митець готує особливий проєкт – «Тишком-нишком». Бровченко постане у новому для себе форматі. А його пісні наживо, у затишній атмосфері богемного зібрання, виконає особлива співачка – Тетяна Гончарова. Пісні звучатимуть у різних жанрах – софт-рок, джаз, фолк, блюз. «Главком» є інформаційним партнером «Тишком-нишком».

До слова, у проєкті «Тишком-нишком», один з хітів Миколи Бровченка «Полуднева спека», яку співала Ані Лорак, виконає інша співачка. 

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Теги: росія війна співачка Таїсія Повалій Ані Лорак Микола Бровченко

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