Росія змінила підхід до масованих ударів: пояснення ISW

Реактивні безпілотники допомагають окупантам концентрувати ракетні удари на пріоритетних цілях

Росія застосовує нову схему масованих атак, поєднуючи хвилі безпілотників і ракет та зосереджуючи їх на обмеженій кількості об’єктів. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), це дає змогу російським військам посилювати навантаження на українську протиповітряну оборону та готуватися до зимової кампанії проти критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як Росія змінила тактику атак

У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил України, які наводить ISW, окупанти застосували 48 крилатих ракет типів Х-101, «Іскандер-К» або «Калібр», а також 130 ударних безпілотників і дронів-імітаторів. Серед безпілотників 46 були реактивними. Росія також запустила невстановлену кількість балістичних і протикорабельних ракет.

Основними напрямками атаки стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області. Російські удари призвели до загибелі й поранення цивільних, зокрема дітей, а також пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

Аналітики звернули увагу на те, що російські військові блогери обговорювали застосування кількох хвиль ракет і дронів проти обмеженої кількості цілей. Один із них стверджував, що по Кременчуку, Олександрії та Світловодську спрямували близько 30 крилатих ракет. Цю цифру ISW наводить як оцінку російського блогера, а не як незалежно підтверджені дані.

На думку експертів, концентрація засобів ураження дає змогу Росії створювати значне навантаження на українську ППО на окремих ділянках і збільшувати шанси на ураження визначених об’єктів.

Яку роль відіграють реактивні дрони

ISW пов’язує зміну тактики з розвитком російських реактивних безпілотників типу «Герань». Технологічні вдосконалення цих апаратів, за оцінкою аналітиків, дають російським військам змогу зосереджувати крилаті й балістичні ракети на меншій кількості пріоритетних цілей без істотного збільшення витрат ракет.

Експерти вважають, що Росія, ймовірно, використовуватиме цю схему під час зимової кампанії ударів по українській енергетичній інфраструктурі у 2026–2027 роках.

«Перевага Росії в реактивних безпілотниках сприяє дедалі більш концентрованій, жорстокій та смертоносній тактиці ударної кампанії Росії», – зазначають аналітики ISW. За їхньою оцінкою, такі атаки посилюють тиск на українську протиповітряну оборону, завдають шкоди критичній інфраструктурі та погіршують умови життя цивільного населення.

У звіті також ідеться про намір Кремля виснажити українців постійними обстрілами, посилити страх і невизначеність та завдати додаткової шкоди економіці. Москва, ймовірно, розраховує, що погіршення повсякденних умов змусить Україну погодитися на російські вимоги. Водночас ISW наголошує, що така стратегія не принесла Росії бажаного результату раніше й навряд чи спрацює цієї зими.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські спецслужби перехопили два документи з планами російських атак на енергетичну систему взимку. За його словами, у матеріалах були визначені цілі, кількість і типи зброї для ударів. Докладніше про підготовку Росії до зимових атак – у матеріалі «Главкома» про плани ударів по українській енергетиці.