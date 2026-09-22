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Українські інженери створили унікальну батарею для дронів: у чому особливість

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Українські інженери створили унікальну батарею для дронів: у чому особливість
Нові елементи планують використовувати для різних типів українських дронів
фото:Pawell Battery

Нова батарея дозволить дронам довше залишатися в повітрі та долати більші відстані завдяки технології, яку розробляють лише одиниці у світі

Львівська компанія Pawell Battery отримала доступ до акумуляторних елементів із заявленою щільністю енергії 550 Вт·год/кг. За словами розробників, такі показники сьогодні мають лише окремі компанії у світі, зокрема американські Amprius та Sion Power. Нова технологія дає змогу збільшити запас енергії без додаткової ваги батареї, тому дрони зможуть перебувати в повітрі приблизно на третину довше та долати більші відстані. Про це розповідає «Главком» із посиланням на «Мілітарний».

Батарея збільшить час польоту дронів

Щільність енергії показує, скільки енергії можна зберегти в акумуляторі певної ваги. Чим вищий цей показник, тим більше енергії отримує дрон без необхідності встановлювати важчу батарею.

За даними Pawell Battery, більшість традиційних літій-іонних елементів, які використовують у безпілотниках, мають питому енергію 200–300 Вт·год/кг. Спеціалізовані елементи для авіаційного та оборонного застосування можуть досягати 400–450 Вт·год/кг.

Виготовлені акумулятори Pawell Battery
Виготовлені акумулятори Pawell Battery
Pawell Battery

Новий показник у 550 Вт·год/кг, за словами співзасновника компанії Павла Єсипа, дасть змогу дронам перебувати в повітрі приблизно на третину довше та долати на 30% більшу відстань.

«Апарат не стає важчим – він просто довше тримається в повітрі й дістається туди, куди раніше не долітав», – пояснив Єсип.

Такі батареї розробляють одиниці

У Pawell Battery зазначають, що технології з показниками понад 500 Вт·год/кг наразі розробляє обмежена кількість компаній. Серед них розробники називають американські Amprius та Sion Power.

Виробництво акумуляторів Pawell Battery
Виробництво акумуляторів Pawell Battery
Pawell Battery

У компанії наголошують, що показник 550 Вт·год/кг дає змогу українським розробникам працювати на одному рівні з провідними світовими компаніями у цьому сегменті.

Водночас для України важливим є не лише сам показник. За словами розробників, доступ до такої технології всередині країни може зменшити залежність виробників безпілотників від зовнішніх постачальників критичних компонентів.

Літій замість графіту

Високу питому енергію нових елементів розробники пов'язують із використанням твердого електроліту та літій-металевого анода.

У традиційних літій-іонних акумуляторах анод зазвичай виготовляють із графіту. Перехід на металевий літій дає змогу зменшити частку компонентів батареї, які не накопичують енергію.

Водночас літій-металеві акумулятори мають проблему утворення дендритів – металевих структур, які під час заряджання можуть проникати крізь електроліт і спричиняти коротке замикання. У Pawell Battery стверджують, що твердий електроліт має зробити використання літій-металевого анода безпечнішим.

Батареї адаптують під різні дрони

Нові акумуляторні елементи планують використовувати для складання батарей різної конфігурації залежно від конкретної платформи. Йдеться як про невеликі розвідувальні дрони, так і про важчі ударні БпЛА.

Наразі технологія перебуває на етапі внутрішніх лабораторних досліджень. Команда перевіряє роботу елементів під навантаженням, за різних температур, а також стабільність їхніх характеристик під час циклів заряджання та розряджання.

Після цього мають розпочатися полігонні та льотні випробування. Першу хвилю тестування батарей спільно з військовими підрозділами розробники очікують провести до кінця 2027 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що досвід війни в Україні змушує НАТО переглядати підходи до сучасних загроз. Зокрема, Альянс звертає увагу на швидкість розвитку безпілотників та нових засобів ППО. Reuters зазначає, що українські військові й оборонні виробники можуть адаптуватися до змін на полі бою за тижні, тоді як розробка та закупівля нових систем у країнах НАТО може тривати роками.

 

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Теги: технології Україна розробка дрон

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