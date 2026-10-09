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Візит Військового комітету НАТО до Києва: який сигнал отримала Москва

glavcom.ua
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Адмірал Джузеппе Каво Драґоне з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим
фото: x.com/CMC_NATO

Важливість цього візиту для обох сторін підкреслюють і в самому НАТО

6 жовтня до Києва з офіційним візитом прибув Військовий комітет НАТО під керівництвом його голови адмірала Джузеппе Каво Драгоне.

Попередній візит Комітету в Україну відбувся 18–19 квітня 2018 року. Тоді він відвідав Львів і Львівську область, зокрема Яворівський полігон, який відігравав ключову роль у розвитку військового співробітництва між Україною та НАТО.

Як і під час нещодавніх візитів інших європейських лідерів і делегацій, приїзд ВК НАТО відбувався під звуки повітряних тривог, російських ударів і роботи української ППО. Військові представники мали змогу оцінити ситуацію на практиці, а не лише з обміну інформацією під час спільного засідання ВК НАТО з Україною та зустрічей з військовим керівництвом держави.

Візит Військового комітету найпотужнішого оборонного альянсу світу до охопленої війною країни та міста, яке за інтенсивністю бойових дій фактично є прифронтовим, – безперечно, непересічна подія. Він символізує непохитність держав-членів НАТО у підтримці України, попри дедалі інтенсивніші залякувальні гібридні атаки москви на Європу. Візит також має серйозне практичне значення, як для оцінки військових потреб України у допомозі, так і для обміну досвідом щодо сучасних тенденцій у війні, нових загроз і технологій боротьби з ними.

Важливість цього візиту для обох сторін підкреслюють і в самому НАТО. Як зазначено на сайті Альянсу, метою приїзду було обговорення військових пріоритетів України, досвіду ведення нових видів бойових дій, а також сприяння кращій готовності Альянсу до загроз.

Після засідання Військового комітету, що відбулося у форматі Ради НАТО–Україна, військові представники провели зустрічі з військовими командирами України та їхніми штабами. Військовий комітет також відвідав низку об’єктів, пов’язаних із протиповітряною обороною, застосуванням безпілотників та наземними безпілотними системами, щоб на власні очі побачити, як українські військові на практиці застосовують свої передові технічні навички та знання.

За словами адмірала Драгоне, «ми тут у повному складі, щоб чітко засвідчити: зв'язок між НАТО та Україною міцний і непорушний… Попри неспровоковану агресію росії проти України та її безрозсудні гібридні дії в країнах НАТО, ми підтримуємо Україну в героїчному захисті її суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу».

Слова адмірала – це не лише підтвердження офіційної позиції НАТО його офіційним представником. Вони відображають його особисте лідерське бачення російсько-української війни і завдань НАТО як в плані допомоги Україні, так і внутрішньої трансформації з метою підготовки до нових викликів.

Візит на чолі ВК НАТО – це вже другий візит адмірала Драгоне до Києва цього року. 23 квітня він відвідав столицю на запрошення Голови Київського безпекового форуму (КБФ) Арсенія Яценюка для участі у щорічному міжнародному форумі. Виступаючи на КБФ-2026, Адмірал Драгоне зазначив, що війна росії проти України стала «серйозним ударом» для НАТО, «який протверезів». На його думку, Захід і Європа «рухаються правильним шляхом, але попереду ще багато роботи. Ми не маємо права здаватися і не повинні зменшувати зусилля».

За його словами, «Київ навчає нас чогось фундаментального: свобода має свою ціну, а мир без сили – це лише ілюзія. Ось чому підтримка України залишається нашим пріоритетом. На карту поставлена довіра до міжнародного порядку, від якого залежать усі наші нації».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО війна Європа військові росія

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