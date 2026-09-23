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Зеленський розповів про важливу зміну на фронті

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів про важливу зміну на фронті
Сумарна різниця між захопленою та деокупованою територією становить близько 90–100 кв. км
фото: Генштаб ЗСУ

За словами президента, цього року різниця між захопленою та звільненою територією становить близько 100 кв. км

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року російські війська значно менше просунулися в Україні, ніж у попередні роки. За його словами, від початку 2026 року РФ захопила близько 890 кв. км української території, тоді як Сили оборони звільнили близько 800 кв. км. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal, пише «Главком».

Таким чином, сумарна різниця між захопленою та деокупованою територією становить близько 90-100 кв. км.

«Цього року він (Путін – ред.) захопив близько 890 квадратних кілометрів, а ми деокупували 800. Тобто на різних напрямках він здобув додаткові 90 – ну, скажімо, 100 – квадратних кілометрів за рік», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що цей показник суттєво відрізняється від попередніх років, коли російські війська, за його словами, захоплювали близько 3-4 тис. кв. км території на рік. «На полі бою майже все стоїть на місці», – заявив президент, коментуючи темпи просування російських військ.

Водночас Зеленський заявив, що за ці територіальні здобутки Росія зазнала значних втрат. За його оцінкою, від початку року російські втрати становлять близько 260-270 тис. військовослужбовців.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається завершити війну проти Росії до зими за допомогою президента США Дональда Трампа. Про це глава держави сказав під час зустрічі з американським лідером у Нью-Йорку.

 

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Теги: Володимир Зеленський втрати фронт деокупація війна ЗСУ

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