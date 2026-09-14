СБУ затримала інформаторку РФ, яка готувала удар по центру Дніпра

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами передачі інформації окупантам

Жінка збирала дані про адміністративні будівлі та передавала російському куратору наслідки попередніх атак

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі жінку, яка, за даними слідства, допомагала російським спецслужбам готувати ракетно-дронові удари по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами справи, російський куратор доручив їй збирати інформацію про адміністративні будівлі державних установ у центральній частині Дніпра. Жінка також передавала дані про місця та наслідки попередніх обстрілів для підготовки нових атак.

Слідство встановило, що підозрювана пішки обходила вулиці міста, приховано фотографувала потенційні цілі на телефон та надсилала зібрану інформацію російському куратору.

За даними СБУ, жінка потрапила у поле зору російських спецслужб через Telegram-канали з пошуку швидкого заробітку. Для конспірації вона спілкувалася з куратором через анонімний чат і після кожного сеансу зв’язку видаляла листування.

Контррозвідники задокументували її діяльність та затримали за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами передачі інформації російській стороні.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці також перевіряють можливість додаткової кваліфікації дій підозрюваної за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Варто нагадати, що Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних коштів під час державних закупівель, до якої були причетні посадовці Луганської обласної військової адміністрації.