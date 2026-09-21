Ворог знайшов спосіб наростити виробництво дронів: у планах 28 тисяч на рік

Росатом планує збільшити випуск вуглецевого волокна для військових потреб

Росія готує розширення підприємства «Алабуга-Волокно» в Татарстані, яке виробляє вуглецеве волокно для авіаційної та оборонної промисловості. Нові потужності можуть забезпечити матеріалом виробництво ще близько 28 тис. ударних дронів щороку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Що планує Росія

Йдеться про розширення заводу «Алабуга-Волокно», який входить до структури «Росатома». За даними Politico, внутрішні документи російської держкорпорації передбачають створення нової виробничої лінії, яка до 2029 року має забезпечити додатковий випуск до 500 тонн вуглецевого волокна на рік.

Цей матеріал використовують для легких і водночас міцних конструкцій – зокрема, для корпусів та окремих елементів безпілотників сімейства «Герань», які Росія застосовує у війні проти України. Вуглецеве волокно дає змогу зменшити вагу конструкції, зберігаючи необхідну міцність.

За оцінкою американського експерта з ядерних і військових питань Девіда Олбрайта, додатковий обсяг матеріалу потенційно може бути використаний для виготовлення близько 28 тис. дронів на рік. Йдеться саме про розрахункову оцінку можливостей нової лінії, а не про підтверджений план випуску конкретної кількості безпілотників.

Нині Україна оцінює російські можливості виробництва ударних безпілотників типу «Герань» більш ніж у 36 тис. одиниць на рік – потенційний приріст у 28 тис. одиниць становив би близько 78% від нинішнього показника.

Будівництво вже готують

Проєкт розширення не залишається лише на папері. У травні російський уряд погодив плани «Росатома» щодо будівництва нової лінії на «Алабузі-Волокно» – формально її призначення описують як виробництво хімічних волокон і ниток потужністю до 500 тонн на рік.

Супутникові знімки, зроблені з травня до липня, показали підготовку земельної ділянки поруч із чинним підприємством, а вже у серпні на майданчику розпочалася підготовка фундаменту.

Супутникові знімки території біля заводу з виробництва вуглецевого волокна у спеціальній економічній зоні Татарстану: ліворуч – знімок за травень, праворуч – за липень. На знімках видно розчищення прилеглої території для розширення проєкту. фото: Український центр безпеки і співробітництва

Документи щодо проєкту зібрав Український центр безпеки та співпраці. Їхню автентичність, за даними POLITICO, перевіряли українські посадовці та спеціальний комітет Палати представників США з питань Китаю. Росатом від коментарів щодо документів відмовився.

Розширення «Алабуги-Волокно» має значення не лише для випуску дронів: Росія намагається нарощувати власне виробництво вуглецевого волокна й зменшувати залежність від імпортної сировини. Серед завдань проєкту в документах «Росатома» названо заміщення імпорту продукції подвійного призначення та забезпечення потреб авіаційної й оборонної промисловості.

«Алабуга» вже розширюється

Нові плани з виробництва вуглецевого волокна з'явилися на тлі масштабного розширення самої «Алабуги», де Росія випускає ударні безпілотники – зокрема, російську версію іранського Shahed-136, яку називають «Герань-2».

Окремо на території комплексу облаштовують підземні виробничі приміщення – за даними моніторингового проєкту Dnipro Osint, площа такого простору вже становить близько 42 тис. м². Супутникові знімки також фіксують будівництво нових цехів і складських об'єктів.

«Алабуга-Волокно» та материнська структура UMATEX, яка входить до «Росатома», перебувають під санкціями США, Великої Британії та інших західних країн – підприємство є частиною російського ланцюга постачання матеріалів для військової промисловості.

Нагадаємо, «Главком» уже повідомляв, що росіяни перенесли частину виробництва шахедів під землю: за даними супутникової розвідки, паралельно з підземним будівництвом на території особливої економічної зони зводять нові цехи та склади.