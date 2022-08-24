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На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)
Рашисти вгатили по житлових будинках 
фото з відкритих джерел

Рятувальники визволили малюків 

Сьогодні, на День Незалежності, 24 серпня, на Дніпропетровщині російська ракета влучила у приватний будинок. Обстріл зафіксовано приблизно о 15:00 в Синельниківському районі області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Під завалами опинилися двоє дітей. Їх евакуювали, малюки живі.

«Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наші життя!», – написав Тимошенко. 

На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео) фото 1

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вкотре атакували Харківщину. Під обстріл потрапило смт Мала Данилівка. Ворог бив забороненими касетними припасами. 

Крім цього, під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляють про п’ять вибухів у Миргороді.

Також відомо про вибухи на Сумщині та Дніпропетровщині.

Напередодні вночі рашисти вночі накрили «Ураганами» Дніпропетровщину: є загиблі (фото).

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Теги: Дніпропетровщина обстріл

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На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)
На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)

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