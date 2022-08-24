На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)

Рятувальники визволили малюків

Сьогодні, на День Незалежності, 24 серпня, на Дніпропетровщині російська ракета влучила у приватний будинок. Обстріл зафіксовано приблизно о 15:00 в Синельниківському районі області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Під завалами опинилися двоє дітей. Їх евакуювали, малюки живі.

«Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наші життя!», – написав Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вкотре атакували Харківщину. Під обстріл потрапило смт Мала Данилівка. Ворог бив забороненими касетними припасами.

Крім цього, під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляють про п’ять вибухів у Миргороді.

Також відомо про вибухи на Сумщині та Дніпропетровщині.

Напередодні вночі рашисти вночі накрили «Ураганами» Дніпропетровщину: є загиблі (фото).