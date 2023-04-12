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Повітряні сили у перші дні війни знищили найкращі бойові літаки Росії – Ігнат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили у перші дні війни знищили найкращі бойові літаки Росії – Ігнат
Російський винищувач Су-35
фото ілюстративне

Російські пілоти надто сильно вірили у власну пропаганду

У перші дні повномасштабного вторгнення Росія суттєво недооцінила українську авіацію. Унаслідок цього агресор втратив свої найкращі бойові літаки. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

Ігнат зазначив, що російські пілоти надто сильно вірили у власну пропаганду, тому їм здавалося, що перемогти українську авіацію буде просто. Для цього «бліцкригу» Росія вирішила залучити найкращі бойові літаки, аби якнайшвидше знищити ППО та встановити контроль над українським небом, про що російське міноборони все ж і заявило, але насправді все було зовсім не так.

Така зухвалість росіянам коштувала дорого. У прямому сенсі того слова, адже найкраща бойова авіація росіян була знищена нашими Повітряними силами.

«Російські літаки, які були збиті в перші тижні війни, були одні з найкращих. Це Су-34, Су-30, Су-35, а гелікоптерів скільки. Досить потужні цифри, російська авіація зазнала втрат спочатку, коли недооцінила нашу авіацію, повірила власній пропаганді», – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що перевага росіян у небі за кількістю літаків була 1 до 6, хоча за модернізаціями і всіма російськими вкладеннями в авіацію, за словами Ігната, можна вважати й 1 до 10. Тобто українські пілоти в таких умовах робили неможливе.

Нагадаємо, триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Теги: пілот літак війна росія Україна

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