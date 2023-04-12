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Смуга перешкод, вибухи мін та поранені: ЗСУ показали тренування військових (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смуга перешкод, вибухи мін та поранені: ЗСУ показали тренування військових (фото, відео)
Бійці, які вже мають бойовий досвід, його відточують, а мобілізовані військові отримують необхідний досвід
фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

До тренувань залучені військові, які нещодавно повернулися зі сходу України, а також особовий склад

Українські військові пройшли тренування на Півночі. Фото та відео з військового вишкілу оприлюднив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що обстановка у Північній операційній зоні дозволяє не тільки постійно зміцнювати оборону, але й цілеспрямовано займатися здобуттям бійцямивійськової майстерності. Так, згідно з планом бойової підготовки на Київському напрямку Північної операційної зони тривають інструкторсько-методичні заняття з підрозділами Сил оборони.

У межах полігону побудували смугу перешкод з психологічним й тактичним навантаженням, комплекс вправ побудований на основі вивчення досвіду ведення бойових дій, що відбуваються на сході України.

«Побудована смуга перешкод, передбачає комплексну підготовку одразу для двох-трьох підрозділів і включає в себе дію у складі відділення. Зокрема, командири відділень тут набувають умінь щодо керівництва й лідерських якостей, а їхні підлеглі військовослужбовці відпрацьовують питання обкатки танками, розгортання у бойові порядки, подолання різних перешкод, які імітують справжні бойові дії», – сказав Наєв.

Смуга перешкод включає бойову стрільбу, природні ефекти з полум’ям та чорний димом, вибухами мін та снарядів, імітацією поранених та вбитих військових.

5 фото
На весь екран

Генерал-лейтенант також підкреслив, що додаткові стресові навантаження допомагають випрацювати у військових стійкість на полі бою. Наєв зазначив, що військова майстерність – це не витвір долі й не дарунок життя. Її відточують кропіткою працею та щоденними перемогами над собою.

Так, за його словами, у щоденних тренуваннях зростає сила духу бійців, а також міцніє воля та загартовується характер. «Немає другорядних завдань. Є мета, яку потрібно досягти з найменшими моральними та фізичними втратами. Це результат довготривалих тренувань, у ході яких відточуються знання, вміння й навички», – додав Наєв.

До тренувань залучені військові, які нещодавно повернулися зі сходу України, а також особовий склад, який згодом буде виконувати завдання у справжніх боях. Бійці, які вже мають бойовий досвід, його відточують, а мобілізовані військові отримують необхідний досвід. «У подальшому нами заплановано оснащення цього навчального містечка майданчиком для тренування ведення бойових дій у місті, що наразі надзвичайно актуально, а також створення зони стрільби з різних видів озброєння та на різних дистанціях» – сказав Наєв.

Триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках

Теги: війна ЗСУ відео втрати озброєння Сергій Наєв військові

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