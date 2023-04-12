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Британська розвідка вказала, яке місто росіяни готуються «захищати» від наступу ЗСУ на півдні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, яке місто росіяни готуються «захищати» від наступу ЗСУ на півдні
Росія переконана, що Україна розглядає можливість атаки на місто Мелітополь
фото ілюстративне

Росія завершила створення трьох рівнів оборонних зон

Росія будує велику лінійну оборону у Запорізькій області на півдні України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, наразі Росія завершила створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у цьому секторі. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної, складнішої оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 км за тією, що попереду.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних споруд, тому що переконана, що Україна розглядає можливість атаки на місто Мелітополь.

«Оборона потенційно може стати серйозною перешкодою, але її корисність майже повністю залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ Росії зараз зібрати ці ресурси», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контранаступ української армії може розпочатися вже цього літа. 

Триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.

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Теги: розвідка росія міністр Міноборони Генштаб Україна місто Денис Шмигаль Мелітополь втрати британська розвідка контрнаступ росіяни

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