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Повітряні сили за добу знищили ворожий «Алігатор» та шість безпілотників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили за добу знищили ворожий «Алігатор» та шість безпілотників
Вартість російського «Алігатора» становить $16 млн
фото ілюстративне

Ворожий Ка-52 збито на Донеччині

Протягом минулої доби, 8 вересня, на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«Крім того, близько 13:30, на Донеччині, підрозділом зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищено російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, зокрема протираділокаційними ракетами Agm-88 Harm.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: окупанти ЗСУ авіація війна Донеччина вертоліт

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