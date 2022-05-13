Повітряні сили відзвітували про «урожай» за добу

Літаки окупантів не ризикують залітати в зоні дії наших зеніток

12 травня збито сім одиниць авіації ворога

Протягом доби,12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено сім повітряних цілей. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, знищено:

п’ять БпЛА («Орлан-10»);

вертоліт (Ка-52);

одну крилату ракету.

Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

Нагадаємо, 12 травня на Донбасі підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та чотири безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

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