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    Події в Україні

    Повітряні сили відзвітували про «урожай» за добу

    Літаки окупантів не ризикують залітати в зоні дії наших зеніток - Повітряні сили відзвітували про «урожай» за добу
    Літаки окупантів не ризикують залітати в зоні дії наших зеніток
    фото з відкритих джерел

    12 травня збито сім одиниць авіації ворога

    Протягом доби,12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено сім повітряних цілей. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Зокрема, знищено:

    • п’ять БпЛА («Орлан-10»);
    • вертоліт (Ка-52);
    • одну крилату ракету.

    Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

    Нагадаємо, 12 травня на Донбасі підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та чотири безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна вертоліт Україна урожай повітря окупація #stoprussia
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    Повітряні сили відзвітували про «урожай» за добу