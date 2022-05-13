Повітряні сили відзвітували про «урожай» за добу
12 травня збито сім одиниць авіації ворога
Протягом доби,12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено сім повітряних цілей. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зокрема, знищено:
- п’ять БпЛА («Орлан-10»);
- вертоліт (Ка-52);
- одну крилату ракету.
Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.
Нагадаємо, 12 травня на Донбасі підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та чотири безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».