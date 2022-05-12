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    Похорон Кравчука призначений лише на вівторок. Стала відома причина

    Леонід Кравчук помер 10 травня на 89 році життя - Похорон Кравчука призначений лише на вівторок. Стала відома причина
    Леонід Кравчук помер 10 травня на 89 році життя
    фото з відкритих джерел

    Перший президент помер у німецькій клініці

    Перший президент України Леонід Кравчук буде похований у вівторок, 17 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

    За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.

    Тож похорон першого президента України Леоніда Кравчука відбудеться у вівторок, 17 травня, на Байковому цвинтарі в Києві. Прощання відбудеться в Українському Домі.

    Час похорону та прощання буде повідомлено пізніше.

    Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.

    Як стало відомо, в Україні з’явиться премія імені Кравчука.

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    Теги: росія окупанти війна Леонід Кравчук Україна президент окупація похорон #stoprussia
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    Похорон Кравчука призначений лише на вівторок. Стала відома причина