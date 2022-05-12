Похорон Кравчука призначений лише на вівторок. Стала відома причина

Леонід Кравчук помер 10 травня на 89 році життя

Перший президент помер у німецькій клініці

Перший президент України Леонід Кравчук буде похований у вівторок, 17 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.

Тож похорон першого президента України Леоніда Кравчука відбудеться у вівторок, 17 травня, на Байковому цвинтарі в Києві. Прощання відбудеться в Українському Домі.

Час похорону та прощання буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.

Як стало відомо, в Україні з’явиться премія імені Кравчука.

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