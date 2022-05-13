Верещук повідомила деталі запланованої евакуації з «Азовсталі»

Посередником у перемовинах виступить Туреччина

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що евакуація з «Азовсталі» в Маріуполі почнеться з порятунку важкопоранених.

«Ми почали новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації. Починаємо з важкопоранених. Є Червоний Хрест, вони сьогодні (12 травня – ред.) зустрічаються із росіянами. Провели з ними (МКЧХ), а також із ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з «Азовсталі», готуємося до підписання», – розповіла міністерка.

За її словами, на «Азовсталі» наразі перебувають не лише бійці «Азову», а й солдати та офіцери ЗСУ, Нацполіції та прикордонники.

«Ми розуміємо, що хлопців треба рятувати!», – каже Верещук.

Вона уточнила, що посередником у поточному раунді перемовин виступить Туреччина.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Тим часом петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерреша із закликом застосувати процедуру extraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

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