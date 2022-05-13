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    Події в Україні

    Окупанти розстрілювали цивільних на Харківщині з танка (відео)

    На Харківщині росіяни розстріляли з танка цивільних мешканців - Окупанти розстрілювали цивільних на Харківщині з танка (відео)
    На Харківщині росіяни розстріляли з танка цивільних мешканців
    фото з відкритих джерел

    Це уже друга справа проти окупантів, яку передали до суду

    Російські військові розстрілювали цивільних на Харківщині з танка. Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів сьогодні в ефірі всеукраїнського телемарафону.

    Як зазначив заступник міністра це уже друга справа, яку передали до суду.

    «У одному із сіл Харківщини поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтесь, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка. Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться», – повідомив Євгеній Єнін.

    Нагадаємо, на Донеччині сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українців.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти розстрілювали цивільних на Харківщині з танка (відео)