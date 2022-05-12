«Аерофлот» попросився літати до Швеції: як відреагував тамтешній уряд

Швеція підтримала санкційний тиск Євросоюзу на російську авіагалузь

Російська авіакомпанія «Аерофлот» подала заявку на польоти з Москви до Стокгольма, але отримала відкоша. Про це поінформувала пресслужба шведського уряду.

Уряд підтвердив отримання заявки від російської авіакомпанії з проханням дозволити авіасполучення між столицями двох держав. «Аерофлот» просив дозвіл на польоти до Стокгольма в літній період 2022 року. Заявка була подана до Шведського транспортного агентства, але, оскільки Росія підпадає під санкції, подібні дозволи має видавати саме уряд.

Міністр інфраструктури Швеції Томас Енерот, нагадавши, що Швеція, як частина Євросоюзу, підтримує санкційну політику ЄС проти країни-агресора, зазначив – уряд відмовляє «Аерофлоту» у його проханні, оскільки російські літаки не можуть приземлятися, злітати чи взагалі пролітати над територією Європейського союзу.

«Уряд працював разом з ЄС, щоб запровадити жорсткі санкції проти Росії. Відповідно до санкцій уряд зараз відхиляє заявку російської авіакомпанії. Таким чином, застосувавши санкції, ми продовжуємо тиснути на Росію», – пояснив Енерот.

Нагадаємо, після початку війни в Україні стало відомо, що із 980 літаків, які тоді використовували російські авіаперевізники, 515 перебувають у лізингу іноземних власників. Мініфраструктури закликало лізингодавців відкликати договори та забрати у російських авіакомпаній літаки, які не є їхньою власністю.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін своїм указом дозволив вітчизняним авіакомпаніям забирати собі орендовані літаки.

Пізніше міністр транспорту Росії Віталій Савельєв визнав факт крадіжки орендованих літаків, констатувавши при цьому, що ні літати, ні ремонтуватися у країнах Заходу ці авіалайнери не зможуть.