Російська авіація як символ поразки Кремля
Українська армія розбила всі плани Кремля
Що спільного у Путіна та російської авіації? Їх дедалі складніше показувати людям.
Відрізняє їх те, що авіація дихне швидко і з вогником, а Путін – повільно і болісно.
На цьому параді дід виглядав особливо шкода. Текст, який він читав з папірця, переводячи подих на кожних чотирьох словах, було видно навіть у бічну камеру, що стояла метрів за п'ять – розмір шрифту був більший, ніж у книжках для найменших. Тому виникало завдання частого перегортання сторінок. Справлявся не завжди.
Стало зрозуміліше, чому російська пропаганда так яро відпрацьовувала «старечий маразм Байдена». Проекція – ти ображаєш уявного опонента тими словами, які найбільше боїшся почути на свою адресу.
Остання задача цього подихаючого ліліпута з руками, що смикаються, – потягнути з собою в мавзолей якнайбільше народу. Відіграти всі свої комплекси, помстившись світу за все, від побоїв у підворіттях Ленінграда до розвалу СРСР.
Одна невдача: поки що тягнуться, переважно, росіяни.
Операція Зет – перемог немає. Нема чим похвалитися. Нема чого оголосити. Нема чого показати. Тільки пробурчати з папірця чергові слова про подвиг дідів, що звучать втішно, адже ти і сам дід,
Путін подихає і тягне своїх за собою.
Наше завдання – не дати йому потягнути наших.
Джерело: блог Віктора Трегубова