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    Думки вголос

    Російська авіація як символ поразки Кремля

    Росіяни можуть лише хизуватися фото своєї техніки - Російська авіація як символ поразки Кремля
    Росіяни можуть лише хизуватися фото своєї техніки
    фото з відкритих джерел

    Українська армія розбила всі плани Кремля

    Що спільного у Путіна та російської авіації? Їх дедалі складніше показувати людям.

    Відрізняє їх те, що авіація дихне швидко і з вогником, а Путінповільно і болісно.

    На цьому параді дід виглядав особливо шкода. Текст, який він читав з папірця, переводячи подих на кожних чотирьох словах, було видно навіть у бічну камеру, що стояла метрів за п'ятьрозмір шрифту був більший, ніж у книжках для найменших. Тому виникало завдання частого перегортання сторінок. Справлявся не завжди.

    Стало зрозуміліше, чому російська пропаганда так яро відпрацьовувала «старечий маразм Байдена». Проекціяти ображаєш уявного опонента тими словами, які найбільше боїшся почути на свою адресу.

    Остання задача цього подихаючого ліліпута з руками, що смикаються,потягнути з собою в мавзолей якнайбільше народу. Відіграти всі свої комплекси, помстившись світу за все, від побоїв у підворіттях Ленінграда до розвалу СРСР.

    Одна невдача: поки що тягнуться, переважно, росіяни.

    Операція Зет – перемог немає. Нема чим похвалитися. Нема чого оголосити. Нема чого показати. Тільки пробурчати з папірця чергові слова про подвиг дідів, що звучать втішно, адже ти і сам дід,

    Путін подихає і тягне своїх за собою.

    Наше завдання – не дати йому потягнути наших.

    Джерело: блог Віктора Трегубова

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    Теги: росія окупанти авіація пропаганда війна путін Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Російська авіація як символ поразки Кремля