Одещина: Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман

Пошкоджений міст з'єднує три морські порти, що залишилися в Україні

Пошкоджений міст з'єднує три морські порти, що залишилися в Україні

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки

Сьогодні о 6:45 російські фашисти повторно обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.

Постраждалих залізничників немає, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

«Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тревоги», – ідеться в повідомленні.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки. Він має стратегічне значення, бо з'єднує південну частину Одеської області з рештою території України. Через нього проходить дорога з Румунії, зокрема від порту Констанца.

У разі руйнування мосту єдиною можливістю проїхати сушею буде шлях через територію Молдови. Пошкоджений міст з'єднує три морські порти, що залишилися в Україні.

Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ніч в Одесі та області минула спокійно. Контрдиверсійна операція в регіоні продовжується.

Як повідомлялося, 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Наразі там частково відновили рух по одній смузі. Ведуться ремонтні роботи. Жертв немає.

Генштаб повідомляв, що на території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

Нагадаємо, 25 квітня у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

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