Ворог обстріляв Криворізьку ТЕС: руйнування значні

Окупанти вели обстріли з різних артилерійських систем по лінії зіткнення

Рашисти гатили по ТЕС з різних артилерійських систем

Російські військові в ніч на 27 квітня завдали удару по Зеленодольській ТЕЦ, що на Дніпропетровщині. Як повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, внаслідок обстрілу виникли значні руйнування.

Також, за його словами, були попадання у великий елеватор у Мар'янському, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння, проте потрібен час, аби відновити роботу елеватора.

Зазначається, що обстріли велися з різних артилерійських систем по лінії зіткнення.

«Одного цивільного поранено, евакуйовано до лікарні м.Кривий Ріг», – повідомив Вілкул.

Додамо, що раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявляв, що внаслідок обстрілу ТЕЦ стався витік мастила.

Нагадаємо, що Зеленодольська громада часто перебуває під ворожими обстрілами. Так, 20 квітня ворог обстріляв Зеленодольськ з «Ураганів», влучив по комунікаціях і залишив місто без світла та води.

Відомо також, що на Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С».