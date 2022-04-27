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    Українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують

    Ворог застосував димові шашки та сльозогінний газ проти мітингарів - Українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують

    Ворог застосував димові шашки та сльозогінний газ проти мітингарів

    скріншот з відео

    Окупований росіянами Херсон протестує проти псевдореферендуму

    У Херсоні, який тимчасово окуповано військами Росії, відбулася акція громадянського протесту. Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».

    Окупанти не можуть змиритися з тим, що їм не зламати українців. Розганяють мітинги димом димовими шашками та сльозогінним газом.

    «Про який «референдум» взагалі може йтися? Херсон не прогнешся! Слава Україні!», – написав до відео нардеп Олексій Гончаренко.

    Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

    Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

    До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

    Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

    Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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    Теги: росія окупанти акція війна Олексій Гончаренко референдум протест українці Україна Херсон патріотизм окупація #stoprussia
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    Українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують