Українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують
Ворог застосував димові шашки та сльозогінний газ проти мітингарів
Окупований росіянами Херсон протестує проти псевдореферендуму
У Херсоні, який тимчасово окуповано військами Росії, відбулася акція громадянського протесту. Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».
Окупанти не можуть змиритися з тим, що їм не зламати українців. Розганяють мітинги димом димовими шашками та сльозогінним газом.
«Про який «референдум» взагалі може йтися? Херсон не прогнешся! Слава Україні!», – написав до відео нардеп Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.
Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.
До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.
Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.
Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».