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    Дніпропетровщина: ворог обстріляв область з «Ураганів»

    Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше &ndash; село Велика Костромка - Дніпропетровщина: ворог обстріляв область з «Ураганів»
    Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка
    фото: t.me/dnipropetrovskaODA

    Російські окупанти здійснили атаку в середу ввечері

    В результаті ворожого обстрілу ввечері 20 квітня з систем залпового вогню міста Зеленодольськ і села Велика Костромка в Дніпропетровській області ніхто з жителів не постраждав. Також не зафіксовано руйнувань житлових будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Російські окупанти здійснили атаку в середу ввечері, і надалі ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги.

    Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка. Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки.

    «Окупанти обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ. Людей та будинки не зачепило. Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води. На цю годину фахівці все поновили – вода та електрика є. Зараз у нас все нормально», – зазначив чиновник.

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С».

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: ворог обстріляв область з «Ураганів»