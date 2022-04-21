Дніпропетровщина: ворог обстріляв область з «Ураганів»

Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка

Російські окупанти здійснили атаку в середу ввечері

В результаті ворожого обстрілу ввечері 20 квітня з систем залпового вогню міста Зеленодольськ і села Велика Костромка в Дніпропетровській області ніхто з жителів не постраждав. Також не зафіксовано руйнувань житлових будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російські окупанти здійснили атаку в середу ввечері, і надалі ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги.

Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка. Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки.

«Окупанти обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ. Людей та будинки не зачепило. Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води. На цю годину фахівці все поновили – вода та електрика є. Зараз у нас все нормально», – зазначив чиновник.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С».