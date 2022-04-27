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    Одеса прощається із загиблими від ракетного удару жінкою, її тримісячною донькою і мамою (фото)

    Сім'я загинула 23 квітня, коли у будинок в Одесі влучила ракета - Одеса прощається із загиблими від ракетного удару жінкою, її тримісячною донькою і мамою (фото)
    Сім'я загинула 23 квітня, коли у будинок в Одесі влучила ракета
    фото: «Суспільне. Одеса»

    В одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі прощаються із загиблою внаслідок ракетного удару сім'єю

    У середу, 27 квітня, в Одесі відбувається церемонія прощання із загиблими від ракетного удару Валерією Глодан, її тримісячною донькою Кірою та її мамою – Людмилою. Про це повідомило «Суспільне. Одеса».

    Церемонія прощання відбувається в одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Провести в останню путь Валерію, Кіру та Людмилу прийшли чимало людей.

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    Одеса прощається із загиблими від ракетного удару жінкою, її тримісячною донькою і мамою (фото)
    Одеса прощається із загиблими від ракетного удару жінкою, її тримісячною донькою і мамою (фото)
    фото: «Суспільне. Одеса»

    Відомо, що уся сім'я загинула внаслідок ракетного удару 23 квітня. Тоді російські військові випустили по Одесі сім ракет, одна з яких влучила у житловий будинок. Крім Валерії, тримісячної Кіри та Людмили, загинули ще п'ятеро людей. Серед них – молоде подружжя, яке чекало на первістка.

    Нагадаємо, що під час атаки на Одесу зазнали поранень 18 людей. Також одна російська ракета потрапила в міський цвинтар.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    Одеса прощається із загиблими від ракетного удару жінкою, її тримісячною донькою і мамою (фото)