Одеса прощається із загиблими від ракетного удару жінкою, її тримісячною донькою і мамою (фото)

Сім'я загинула 23 квітня, коли у будинок в Одесі влучила ракета

В одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі прощаються із загиблою внаслідок ракетного удару сім'єю

У середу, 27 квітня, в Одесі відбувається церемонія прощання із загиблими від ракетного удару Валерією Глодан, її тримісячною донькою Кірою та її мамою – Людмилою. Про це повідомило «Суспільне. Одеса».

Церемонія прощання відбувається в одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Провести в останню путь Валерію, Кіру та Людмилу прийшли чимало людей.

Відомо, що уся сім'я загинула внаслідок ракетного удару 23 квітня. Тоді російські військові випустили по Одесі сім ракет, одна з яких влучила у житловий будинок. Крім Валерії, тримісячної Кіри та Людмили, загинули ще п'ятеро людей. Серед них – молоде подружжя, яке чекало на первістка.

Нагадаємо, що під час атаки на Одесу зазнали поранень 18 людей. Також одна російська ракета потрапила в міський цвинтар.