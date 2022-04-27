  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Удар по Дніпропетровщині: фото зруйнованого елеватора

    На елеваторі немає ніяких баз та військової техніки - Удар по Дніпропетровщині: фото зруйнованого елеватора
    На елеваторі немає ніяких баз та військової техніки
    фото: Facebook Миколи Лукашука

    Окупанти вночі з артилерії зруйнували елеватор у Мар'янському на Дніпропетровщині

    У ніч на 27 квітня російські військові здійснили потужний артилерійський удар по Дніпропетровській області, внаслідок чого зазнав руйнувань елеватор у Мар'янському. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук показав фото зруйнованого об'єкта.

    «Нелюди. Обстрілюють об‘єкти підприємств, від яких залежить не лише наша продовольча безпека, але й безпека інших країн. Окупанти розуміють, що такі об‘єкти не становлять жодної загрози для РФ. Там немає ніякої військової техніки, ніяких баз. Але ворог навмисно влаштовує терор», – написав він.

    Додамо, що удар також прийшовся на Зеленодольську ТЕЦ, внаслідок чого вона загорілася. Рятувальники ліквідували загоряння, проте потрібен час, аби відновити роботу об'єкта.

    Нагадаємо, що Зеленодольська громада часто перебуває під ворожими обстрілами. Так, 20 квітня ворог обстріляв Зеленодольськ з «Ураганів», влучив по комунікаціях і залишив місто без світла та води.

    Відомо також, що на Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С».

    Теги: росія окупанти війна ТЕЦ військові Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Удар по Дніпропетровщині: фото зруйнованого елеватора