Удар по Дніпропетровщині: фото зруйнованого елеватора

На елеваторі немає ніяких баз та військової техніки

Окупанти вночі з артилерії зруйнували елеватор у Мар'янському на Дніпропетровщині

У ніч на 27 квітня російські військові здійснили потужний артилерійський удар по Дніпропетровській області, внаслідок чого зазнав руйнувань елеватор у Мар'янському. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук показав фото зруйнованого об'єкта.

«Нелюди. Обстрілюють об‘єкти підприємств, від яких залежить не лише наша продовольча безпека, але й безпека інших країн. Окупанти розуміють, що такі об‘єкти не становлять жодної загрози для РФ. Там немає ніякої військової техніки, ніяких баз. Але ворог навмисно влаштовує терор», – написав він.

Додамо, що удар також прийшовся на Зеленодольську ТЕЦ, внаслідок чого вона загорілася. Рятувальники ліквідували загоряння, проте потрібен час, аби відновити роботу об'єкта.

Нагадаємо, що Зеленодольська громада часто перебуває під ворожими обстрілами. Так, 20 квітня ворог обстріляв Зеленодольськ з «Ураганів», влучив по комунікаціях і залишив місто без світла та води.

Відомо також, що на Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С».