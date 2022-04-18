Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Мар'янське касетними боєприпасами

Внаслідок обстрілів загинув місцевий житель

На Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С». Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Загарбники гатили по Мар'янському 17 квітня. Внаслідок обстрілів загинув місцевий житель.

«Збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Торнадо-С» із забороненими касетними бойовими зарядами Мар’янське Криворізького району на Дніпропетровщині», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та автівки мешканців селища. Дніпропетровська облпрокуратура відкрила кримінальне провадження за «порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством». Триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика.

До слова, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.