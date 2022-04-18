  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Мар'янське касетними боєприпасами

    Загарбники гатили по Мар'янському&nbsp; системою залпового вогню &laquo;Торнадо-С&raquo; - Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Мар'янське касетними боєприпасами
    Загарбники гатили по Мар'янському  системою залпового вогню «Торнадо-С»
    фото: Офіс Генпрокурора

    Внаслідок обстрілів загинув місцевий житель

    На Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С». Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Загарбники гатили по Мар'янському 17 квітня. Внаслідок обстрілів загинув місцевий житель.

    «Збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Торнадо-С» із забороненими касетними бойовими зарядами Мар’янське Криворізького району на Дніпропетровщині», – повідомили в Офісі генпрокурора.

    Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та автівки мешканців селища. Дніпропетровська облпрокуратура відкрила кримінальне провадження за «порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством». Триває слідство.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика.

    До слова, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Мар'янське касетними боєприпасами