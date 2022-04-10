  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер

    Сили ППО за добу знищили 13 ворожих цілей, зокрема три літаки - Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер
    Сили ППО за добу знищили 13 ворожих цілей, зокрема три літаки
    фото з відкритих джерел

    Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі

    Протягом 9 квітня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих цілей, зокрема три літаки, гелікоптер та чотири крилаті ракети. Про це командування ПС ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

    «9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських загарбників: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети», – ідеться у повідомленні.

    Військові додали, що інформація уточнюється.

    «Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря», – наголосили в ПС.

    Нагадаємо, Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу.

    Також повідомлялося, що за добу збито чотири ворожі повітряні цілі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ авіація війна Генштаб вертоліт військові Україна гелікоптер окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер