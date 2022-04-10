Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер

Сили ППО за добу знищили 13 ворожих цілей, зокрема три літаки

Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі

Протягом 9 квітня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих цілей, зокрема три літаки, гелікоптер та чотири крилаті ракети. Про це командування ПС ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

«9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських загарбників: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети», – ідеться у повідомленні.

Військові додали, що інформація уточнюється.

«Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря», – наголосили в ПС.

Нагадаємо, Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу.

Також повідомлялося, що за добу збито чотири ворожі повітряні цілі.

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