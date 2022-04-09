За добу збито чотири ворожі повітряні цілі
ЗСУ приземлили два вертольоти противника
Протягом минулої доби, 8 квітня, Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири повітряні цілі. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на початок доби 9 квітня.
Відтак завдяки українських захисникам «приземлилися» ворожі:
- два вертольоти
- один БПЛА
- одна крилата ракета.
Інформація наразі уточнюється.
Як повідомлялося напередодні, українські захисники збили ворожий безпілотник із дивною деталлю.
Нагадаємо, окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.
Також Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ. Про це свідчать супутникові знімки.