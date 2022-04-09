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    Події в Україні

    За добу збито чотири ворожі повітряні цілі

    Рашистський безпілотник більше не буде коригувати вогонь по мирних людях - За добу збито чотири ворожі повітряні цілі
    Рашистський безпілотник більше не буде коригувати вогонь по мирних людях
    фото: ЗСУ

    ЗСУ приземлили два вертольоти противника

    Протягом минулої доби, 8 квітня, Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири повітряні цілі. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на початок доби 9 квітня.

    Відтак завдяки українських захисникам «приземлилися» ворожі:

    • два вертольоти
    • один БПЛА
    • одна крилата ракета.

    Інформація наразі уточнюється.

    Як повідомлялося напередодні, українські захисники збили ворожий безпілотник із дивною деталлю.

    Нагадаємо, окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

    Також Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ. Про це свідчать супутникові знімки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Генштаб Україна ракета окупація #stoprussia
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    За добу збито чотири ворожі повітряні цілі