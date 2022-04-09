За добу збито чотири ворожі повітряні цілі

Рашистський безпілотник більше не буде коригувати вогонь по мирних людях

ЗСУ приземлили два вертольоти противника

Протягом минулої доби, 8 квітня, Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири повітряні цілі. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на початок доби 9 квітня.

Відтак завдяки українських захисникам «приземлилися» ворожі:

два вертольоти

один БПЛА

одна крилата ракета.

Інформація наразі уточнюється.

Як повідомлялося напередодні, українські захисники збили ворожий безпілотник із дивною деталлю.

Нагадаємо, окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Також Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ. Про це свідчать супутникові знімки.

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