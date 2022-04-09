Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 9 квітня

На сході та півдні не припиняються обстріли

Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Харків: окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів. В області ведуться бої в Ізюмському напрямку, успіхів РФ не має, наші ЗСУ тримають позиції. У Барвінковому та Лозовій триває евакуація населення. Триває зачистка звільнених територій в Ізюмському районі.

Луганщина: російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Деталі щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюються. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не мають.

Донеччина: під вогнем Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів – інформація по їхній кількості уточнюється. Маріуполь – ситуація кардинально не змінилася. Обстріли в центрі і на півночі області. Кількість жертв на залізничному вокзалі зросла до 52 загиблих та 109 поранених.

На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та гради на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо. За попередніми даними, лише із Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл – практично кожний п’ятий житель.

На Кіровоградщині вчора ввечері близько 22.00 було влучання по об’єкту на території області. За попередньою інформацією без суттєвих наслідків, дані перевіряють.

Нагадаємо, згідно з інформацією від Генштабу, ворог закінчує перегрупування сил, націлився наступати на Донбас.

Також розвідка повідомляє, що окупанти перегруповуються для спроби захоплення Харкова.

Читайте також: