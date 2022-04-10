Окупанти атакують Харків новими видами бомб (фото)

Мер Харкова заявив, що на місто скидають бомби на парашутах

Останні два дні російські військові обстрілюють Харків не тільки снарядами і «Градами», але ще і новими видами бомб, які спускають на парашутах. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Два останні дні поряд з мінами, снарядами і «Градами» Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах», – заявив Терехов.

При цьому він попросив місцевих жителів ні за яких обставин не наближатися до таких парашутів, і відразу ж повідомляти про них рятувальникам за телефонами 101 і 112.

«Зруйновано 1716 будинків. Мета агресора зрозуміла – викликати паніку і зламати наш дух. Але ми не дозволимо цьому статися. Закликаю по можливості, особливо в нічний час, знаходьтеся в укриттях, бомбосховищах, станціях метро», – додав глава міста.

Він також розповів, що через війну багато людей залишилися без роботи і зазнають труднощів. З завтрашнього дня буде збільшена роздача гуманітарної допомоги – продуктів і предметів першої необхідності.

«Попри те, що ворог вчора розбомбив наші теплиці, ми всі найближчими днями будемо висаджувати квіти і створювати найкрасивіші клумби в Україні», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.