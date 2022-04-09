Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу

Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добуграфіка
Бійці ЗСУ щодня завдають дошкульних ударів по живій силі та техніці рашистів
фото: ЗСУ
У ворога за день поменшало на п’ять танків
Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 09.04:
- особового складу ‒ приблизно 19100 осіб (+100 за останню добу),
- танків ‒ 705 од (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 1895 од (+4),
- артилерійських систем – 335 од (+2),
- РСЗВ ‒ 108 од,
- засоби ППО ‒ 55 од,
- літаків – 151 од (+1),
- гелікоптерів – 136 од (+1),
- автомобільної техніки ‒ 1363 од (+2),
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 112.
- спеціальна техніка ‒ 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Дані уточнюються.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Як відомо, за добу збито чотири ворожі повітряні цілі.
Нагадаємо, ворог закінчує перегрупування сил, націлився наступати на Донбас – Генштаб.
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