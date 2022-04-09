  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу

    графіка
    Бійці ЗСУ щодня завдають дошкульних ударів по живій силі та техніці рашистів - Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу
    Бійці ЗСУ щодня завдають дошкульних ударів по живій силі та техніці рашистів
    фото: ЗСУ

    У ворога за день поменшало на п’ять танків

    Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 09.04:

    • особового складу ‒ приблизно 19100 осіб (+100 за останню добу),
    • танків ‒ 705 од (+5),
    • бойових броньованих машин ‒ 1895 од (+4),
    • артилерійських систем – 335 од (+2),
    • РСЗВ ‒ 108 од,
    • засоби ППО ‒ 55 од,
    • літаків – 151 од (+1),
    • гелікоптерів – 136 од (+1),
    • автомобільної техніки ‒ 1363 од (+2),
    • кораблі /катери ‒ 7 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 112.
    • спеціальна техніка ‒ 25.
    • пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

    Дані уточнюються.

    278046716_291028629876889_7368071406091234737_n Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Як відомо, за добу збито чотири ворожі повітряні цілі.

    Нагадаємо, ворог закінчує перегрупування сил, націлився наступати на Донбас – Генштаб.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу