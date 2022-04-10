На Чернігівщині окупанти розстрілювали людей в церкві (відео)

Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри того, що російські окупанти розстрілювали людей в церкві. Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

«Чернігівщина. с. Ягіде та с. Лукашівка. Наші піротехніки, після перебування тут орків, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб. Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки…», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.