Пожежі та жертви: стали відомі наслідки нічного удару по Харкову

У результаті ракетного удару загинула мешканка Харкова

У ніч на 4 жовтня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Прильоти зафіксовано у двох районах міста. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Після півночі одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки.

«На жаль, загинула 46-річна жінка», – повідомив Синєгубов.

На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.

Раніше повідомлялося, що вночі були прильоти по центральній частині Харкова.

Зазначається, що в деяких районах Харкова немає світла, на місці працюють екстрені служби. Водночас на території області було оголошено повітряну тривогу, яка розпочалася о 00:02 і тривала 14 хвилин.